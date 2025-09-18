Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, İsrail’in Gazze'ye başlatmış olduğu kara harekâtına tepki gösterdi.

Bu harekâtın, ABD Dışişleri Bakanı’nın ziyaretini takip etmesinin son derece manidar olduğunu belirten Selim Aydın, “Bu tercih, artık suskun kalan dünyayı harekete geçirmekle mükellef bir sorumluluk doğurmuştur; zira bundan sonrası, tüm insanlığı karanlığa sürükleyecek apaçık bir aymazlıktır” dedi.

Aydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Savaşın seyri boyunca hastaneler, basın mensupları ve insani yardım araçları dahi hedef alınmış; insanlığın ortak vicdanını temsil eden Sumud gemisinin vurulması ise bu pervasızlığın en çarpıcı göstergesi olmuştur. Bu saldırılar, yalnızca Gazze halkını değil, tüm insanlığın değerlerini yaralamış; uluslararası hukuku ve savaşın en temel insani sınırlarını hiçe saymıştır.

Bizler, Türkiye Kamu-Sen olarak bu pervasız tavrı şiddetle kınıyoruz. Gazze’de devam eden katliama derhal son verilmesini; insani yardımın ve korunmanın önüne set çekilmemesini talep ediyor, alınacak tüm meşru ve etkili kararlara koşulsuz destek verdiğimizi açıkça beyan ediyoruz.

Gazze, yarına dönüş olacak bir yer olmaktan çıkmadan, dünyanın bütün vicdan sahibi insanları için bu katliama dur demek bir zorunluluktur. Uluslararası toplum derhal harekete geçmeli, savaş hukukunu, insan haklarını ve insani koridorları güvence altına alacak adımları atmalıdır.”