Hamas'ın saldırısını bahane ederek, Ortadoğu'nun çıbanbaşı İsrail Gazze'ye saldırdı. Saldırının üzerinden yaklaşık iki hafta geçti. Çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi ise maalesef yaralandı. Sağlık sistemi çöktüğü için hastanelerde tam tedavi olma imkânı bulamıyorlar. Hastane koridorlarında, hatta hijyenden yoksun tuvalet önlerinde kendilerine ulaşacak bir merhametli el bekliyorlar ama maalesef herkes kendi derdiyle meşgul. Kimsenin kimseye bakacak hali yok. Dünyanın en büyük açık alan hapishanesi Gazze. Dört tarafı abluka altında. Girişler çıkışlar yasak. Elektrik yok, su yok, gıda yok, sağlık yok, yok yok… Milyonlarca Filistinli, Gazzeli aç susuz olarak topraklarını terk etmek durumunda kaldı. Çocuklar gökyüzüne bakamıyor. Ve modern(!) Avrupa'dan da ses yok. Hatta katil İsrail'e tam destek var. Aslında buna da hiç şaşırmadık. Çünkü dünden bugünlere ve yarınlara küfür tek millettir. Önceki gün Gazze'de ki bir hastaneye katil İsrail'in bomba atması sonucu 500'ün üzerinde masum sivil hayatını kaybetti. Gazze de yaşayanların % 50'nin 18 yaş altı olduğu düşünülürse maalesef hep çocuk ve gençler. Televizyon ekranlarında izlerken bile insan dayanamıyor. Lokmalar boğazımıza düğümleniyor ama duadan başka yapabilecek bir şeyimiz de yok.

''Gitme hep yanımda kal / Mermiler gelirken koynuna al / Seninle bombalar vermez zarar / Seni kaybetmekten korkuyorum abi'' lisanı haliyle haykıran masum çocuğu hatırlıyoruz. Hele bir örnek vardı ki, 8-10 yaşlarındaki çocuk küçük kardeşi can verirken kelimeişahadet getirttirmeye çalışıyordu. O anda ruhunu teslim ederken, gözlerinde bir tebessüm olduğuna bütün dünya şahit oldu. Bu bağlamda;

Katil Amerika Başkanı Joe Biden, İsrail'i ziyaret etti. Ve dalga geçercesine Gazze'ye yapılan saldırının İsrail'in yapmadığını savunacak kadar alçaklaştı. Diğer taraftan İsrail Başbakanı ''Gazze de hastanede sağlık personeli sıkıntısı çekildiği ve yaralıların acı çektiği için kolayca ölsünler diye bombaladık. Yani onları düşündük'' söylemiyle İslam âlemiyle dalga geçmesine ne demeli. Rabbim, kahru perişan eylesin.

Bu arada Petrol zengini, para babası İslam ülkelerin gür sesini duyan var mı? Hala paraları Avrupa bankalarında durmalı mı? Sungurlu’da okul müdürü Kerim Mandıralıoğlu'nun ''Dünya İslam'ı, İslam ise Müslümanları arıyor'' kitabını hatırlıyorum ve okumanız için tavsiye ediyorum.

Rabbim Türkiye'ye zeval vermesin. Dünyanın neresinde bir masumun burnu kanasa, elinden çok fazla bir şey gelmese de derman olabilmek için can atıyor.

Doksan yaşına merdiven dayamış Satı ebemizin tepkisini paylaşarak makaleme son vermek istiyorum. Geçenlerde Osmancıkta iken ''Falan markette indirim varmış'' diye konuşma geçti. Bunu duyan ebemiz ''Yavrum bana da alıverin'' dedi. O arada hatun ''Anne anne, o İsrail malıymış'' deyince; ''Yooook, bedava verseler istemem. Ben gece gündüz o gavurlara beddua ediyorum'' diye bir tepki gösterdi k, inanın kendimden utandım.

Rabbim hepimize bu doksanlık samimi ebenin tepkisinden nasip eylesin.

TAVSİYE: 50 yılın birikimi olan, muhtevasında 660 adet farklı nükteli nasihatin yer aldığı Mahirane Söylemler ve -hikâyeden şiire sızan- Susamak ve Depremle Yaşamak kitaplarımı mutlaka okumanızı ve evlatlarınıza okutmanızı samimi olarak tavsiye ediyorum. Yukarıdaki telefondan iletişime geçerek, benden imzalı olarak temin edebilirsiniz.

FİLİSTİNE AĞIT

Ah Filistin ah, ne günah işledin de böyle

Musallat etti, zalim İsrail'i başına, söyle

Ya para babası şu meşhur Arap devletleri

Onlarda gidemiyor, itidal demekten ileri

Bakmayın öyle esip gürlediğimize

İnanın çoğumuzun umurunda değil

O kadar hassas millet olsa idik şayet

Alışverişte incelerdik, hangi marka nedir?

Çocukların oyunları savaş oldu

Hastane morgları cesetlerle doldu

Anaların, babaların gözyaşları sel oldu

Dünyada cehennemi yaşıyor Filistin

Ey Kudüslü, ey Gazzeli,

Çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek

Binlerce cenaze içerisinde sende

Sevdiğini arıyorsun, gözyaşı dökerek

Elektrik yok, su yok, gaz yok, yok yok

Her taraf bombalanıyor çok mu, çok

Dünyanın açık hapishanesi, ağlıyor Gazze

Ey gavur Amerika, senin orada işin ne?

Hastane, okul, tapınak, cami

Kutsal mekânlardı bunlar hani

İzliyor dünya sessizce cesetleri

Kınamaktan öte gitmiyor, İslam ülkeleri

Biliyoruz, dünyada küfür tek millettir

Dokunmasan da sana dokunan illettir

Ey Cihanı dizayn eden modern(!) Avrupa

Anladık, yardım etmezsin Müslümanlara

Ama hiç olmazsa tut çeneni boş konuşma

Görünüşte Filistin ama hedefte diğerleri

Ortadoğu'yu kan gölüne çevirmek hayalleri

Ve akabinde büyük Yahudi devleti(!) İsrail

Gözümüzü dört açalım olmayalım cahil

İlahi Yarab, sabilerin, piri fanilerin hürmetine

Güç ver, kuvvet ver, kolaylık ver sen Filistin'e

Yoksa kan ağlıyor Kudüs, kan ağlıyor Gazze

Dayanamıyor insan, ekranlardan izleyince.