Çorum İHH tarafından Gazze'de Siyonist İsrail tarafından şehir edilen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma namazı sonrası gerçekleştirilen gıyabi cenaze namazına Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çorum İHH Başkanı Alper Pamir, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte zulüm altında olan başta Filistin olmak üzere tüm Müslümanlar için dua edilerek basın açıklamalı eylem gerçekleştirildi.

Çorum İHH Başkanı Alper Pamir; "İsrail’in Gazze’ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda 50 binden fazla masum sivil şehit oldu, 115 binden fazla kişi yaralandı ya da sakatlandı." dedi

Gazze’deki sağlık altyapısı İsrail’in saldırıları sebebiyle tamamen çöktüğünü belirten Pamir; "Hastaneler ya bombalandı ya da yakıt ve tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle hizmet veremez hale geldi. Eğitim kurumları, ibadethaneler, su tesisleri ve barınma alanları da İsrail saldırıları ile yıkıldı. İsrail'in saldırıları, bir halkı sistematik olarak yok etmeye yönelik vahşi katliamlardır. Bu saldırıları gerçekleştiren işgalciler şunu çok iyi bilmelidir: Gazze yalnız değildir." şeklinde konuştu

İsrail'in alınan kararlara ve uluslararası hukuka uymaya zorlanması gerektiğini vurgulayan Pamir; "Bu işgal derhal durdurulmalıdır." ifadelerini kullandı