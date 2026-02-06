Çorum İl Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, Tarım TV’de yayımlanan programda Çorum tarımına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Programda Çorum’un tarımsal üretim potansiyelini ele alan Hasan Taş, il genelinde yürütülen bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetleri, destekleme programları, gıda güvenliği uygulamaları ve çiftçilere yönelik teknik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Taş, üretimde verimliliğin artırılması, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve çiftçilerin modern üretim teknikleriyle buluşturulmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını vurguladı.

Çorum tarımının mevcut durumuna ilişkin verileri paylaşan İl Müdürü Taş, özellikle hububat, bakliyat ve hayvancılık alanlarında yürütülen projelere dikkat çekti.

Tarımsal desteklerin sahaya yansımalarının yakından takip edildiğini belirten Taş, üreticilerin bilinçlendirilmesine yönelik eğitim ve yayım faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Programda ayrıca gelecek döneme ilişkin hedeflere de değinen Hasan Taş, iklim değişikliğiyle mücadele, su kaynaklarının etkin kullanımı, gıda güvenliği ve kırsal kalkınma başlıklarında planlanan çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.

Taş, Çorum tarımının güçlenmesi için kamu, üretici ve paydaşlar arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaparak, tarımsal kalkınma yolunda çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini söyledi.