19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Çorum Belediyesi Güzel Sanatlar Galerisi'nde “Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Çorum’da Millî Bayramlar” konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Açılışa Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

1923’ten günümüze Çorum’da kutlanan Milli Bayramlara ait arşiv fotoğraflarının yer aldığı sergi, geçmişin bayram coşkusunu bugünün ziyaretçileriyle buluşturdu.

Açılışta konuşan Vali Çalgan, sergide yer alan fotoğrafların herkese unutulmaz anılar yaşatacağını belirterek;“Çok kıymetli ve anlamlı belgeler bunlar. O günleri anlamamıza, tefekkür etmemize vesile olacak. Serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.