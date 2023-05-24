CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin, ülkenin geleceği açısından tarihi bir öneme sahip olduğunu belirterek, tüm seçmenleri sandık başına davet etti.

Uğur Mumcu Caddesi'nde esnaf ziyaretleri yapan Tahtasız, 28 Mayıs seçimlerinin bir referandum niteliğinde olduğunu, ya tek adam rejiminin, zamların, zulümlerin ya da özgürlük, demokrasi, adalet ve huzurlu yaşamın tercih edileceğini, seçimlerin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını dile getirerek, herkesin amasız, fakatsız seçimlere katılmasını istedi.

Milletvekili Mehmet Tahtasız, esnaf ziyaretlerini Uğur Mumcu Caddesi ile sürdürdü. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Tahtasız, hem 14 Mayıs seçimlerinde kendisine verilen destekten dolayı teşekkür etti, hem de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istedi. (Haber Merkezi)