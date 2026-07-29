Türkiye siyaseti hareketli günler geçirirken dikkat çeken bir haber Ahmet Davutoğlu cephesinden geldi.
Siyaseti bırakacağı iddia edilen eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu.
Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakırken, yaptığı açıklamada, "Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz." dedi.
Muhabir: Haber Merkezi