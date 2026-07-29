Çorum futbolunun tanınan hakemlerinden ve beden eğitimi öğretmenlerinden İsmail Sırma, özel bir okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Ümmügülsüm ile hayatını birleştirmeye hazırlanıyor.

Genç çiftin düğün programı 1 Ağustos Cumartesi günü başlayacak. İlk olarak Gülabibey Mahallesi Bağcılar 93. Sokak No: 7/4 adresindeki Sırma Apartmanı önünde düzenlenecek yemek programında aileleri, yakınları ve davetliler bir araya gelecek.

Düğün programı 2 Ağustos Pazar günü konvoy eşliğinde gerçekleştirilecek gelin alma organizasyonu ile devam edecek. Aynı gün saat 19.00'da Yıldız Park Düğün Salonu'nda düzenlenecek nikâh ve düğün töreninde genç çift, davetlilerin huzurunda mutluluğa "evet" diyecek.

Çorum spor camiasının yakından tanıdığı isimlerden İsmail Sırma ile eğitim camiasında görev yapan Ümmügülsüm'ün bu mutlu gününe çok sayıda spor, eğitim ve iş dünyasından davetlinin katılması bekleniyor.