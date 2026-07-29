Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘mutlak butlan’ kararıyla CHP'ye Genel Başkan olarak atanmasının Dinçer Solmaz ve 13 ilçe başkanı dün il binası önünde toplanarak istifa açıklaması yaptı.

Solmaz ve ilçe başkanları Özgür Özel öncülüğünde kurulan Yeni Parti'ye geçtiklerini açıkladı.

‘Burada kolay bir kararın değil, vicdanımın sesini dinlemenin sorumluluğuyla bulunuyorum.’ diyen Solmaz; “Hayatımız boyunca bazı kapıları umutla açarız. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyete onun ilke ve devrimlerine hizmet etmek için girdim. O çatının altında yıllarca mücadele adaletli. Birlikte yürüdük. Birlikte sevindik. Birlikte üzüldük. O yılların emeğini, dostluklarını ve anılarını hiçbir zaman inkar etmem. Çünkü geçmişini inkar edenler geleceği inşa edemezler. Ancak bazen gerçek sadakat bulunduğu yerde kalmak değildir.” şeklinde konuştu

Son dönemde yaşanan gelişmeler, alınan kararlar ve özellikle butlan kararının ardından ortaya çıkan tablo birçok arkadaşında derin bir vicdan muhasebesine neden olduğunu dile getiren Solmaz, “Bugün toplumun önemli bir kesimi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş felsefesinden uzaklaştığını, milletin beklentilerine cevap vermekte zorlandığını ve gerçek anlamda güçlü bir umut olma iddiasını kaybettiğini düşünmektedir. Ben de kendime şu soruyu sordum. Sadece eleştirmek yeterli mi? Yoksa Cumhuriyete, Atatürk'ün emanetine ve milletimizin geleceğine Yeniden umut olacak, yeni bir yol açmak mı gerekiyor? Vicdanım bana ikinci yolu gösterdi. Çünkü bu milletin bugün en çok ihtiyaç duyduğu şey umuttur. Umut adaletin yeniden tesis edilmesidir. Umut liyakatin yeniden hakim olmasıdır. Umut gençlerin geleceğini bu topraklarda hayal edebilmesidir. Umut Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in 2. yüzyılında yeniden ayağa kalkmasıdır. İşte bu yüzden bugün yeni bir başlangıcın parçası oluyorum.” ifadelerini kullandı

Cumhuriyetin kurucu değerlerini yeniden milletin umudu haline getirmek için yeni bir yola çıktıklarını aktaran Solmaz, konuşmasının devamında şunları söyledi; “Bu yeni oluşum geçmişini reddedenlerin değil, geçmişten aldığı güçle geleceği inşa etmeye kararlı olanların hareketidir. Biz kırgınlıkların değil umudun, ayrışmanın değil kucaklaşmanın, umutsuzluğun değil yeniden ayağa kalkmanın temsilcisi olmak için yola çıkıyoruz. Çünkü Atatürk'ün Cumhuriyeti sadece geçmişte kurulmuş büyük bir eser değildir. O Cumhuriyet, her nesli yeniden korumak ve güçlendirmek zorunda olduğu bizlere kutsal bir emanettir. Kimseye düşman olmadan, kimseyi ötekileştirmeden ama ilkelerimizden asla taviz vermeden biz o emaneti güçlü yaranlara ulaştırmak için yola çıkıyoruz. Biz makam için değil, mücadele için buradayız. Biz koltuk için değil, Cumhuriyet için buradayız. Çıktığımız yol bizim için yeniden uygulayıp yaşatılacak olan umutların yoludur. Genel başkanımızın anlayışıyla yeni anlayışlarla yeni umutlarla halkın umudunu söndürmeden halkın iktidarına çıkan bu örgütü bir kez daha yürekten kutluyorum.” dedi

BAHABEY CADDESİ’NDE İLETİŞİM OFİSİ AÇILDI

Parti binası konusunda yer girişimlerinin olduğunu belirten Solmaz, parti binasının önümüzdeki hafta belli olacağını söyledi.

Yeni Parti olarak şu anda Bahabey Caddesi’nde Özdoğanlar Kavşağı’nda bir iletişim ofisi açtıklarını duyuran Solmaz, parti binası açılana kadar tüm mahallelere iletişim ofisi açmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bahabey’deki iletişim ofisinde üye kayıtlarının başladığını ifade eden Solmaz, herkesi Yeni Parti’ye üye olmaya davet etti.

Basın açıklamasının ardından Dinçer Solmaz, istifa eden ilçe başkanları ve partililerle birlikte Gazi Caddesi’nden Kadeş Meydanı’na kadar slogan atarak yürüdü.

Yürüyüşte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar da atılırken, Yeni Partililer Kadeş Meydanı’nda toplu fotoğraf çektirdi.