Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘mutlak butlan’ kararıyla CHP'ye Genel Başkan olarak atanmasının CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ve 13 ilçe başkanı bugün il binası önünde toplanarak istifa açıklaması yaptı.

Solmaz ve ilçe başkanları Özgür Özel öncülüğünde kurulan Yeni Parti'ye geçerken, 14 üyesi bulunan CHP’nin belediye meclisinde 5 kişi ile yola devam edeceği öğrenildi.

İL GENEL MECLİSİ'NDE CHP'Lİ ÜYE KALMADI

9 üyenin Yeni Parti’ye geçtiği ifade edilirken, İl Genel Meclisi’nde ise CHP’li üyelerin tamamının Yeni Parti’ye geçtiği belirtildi.

BELEDİYE MECLİSİ'NDE 5 İSİM CHP'DE KALIYOR

Edinilen bilgilere göre, Belediye Meclisi’nde il başkanı olacağı söylenen CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz ile birlikte Nazik Bulut, Ozan Gazel, Onur Topgül ve Ezgi Eşmen Tüfekçi’nin CHP’de siyaset yapmaya devam edeceği öğrenildi.

SOLMAZ'DAN İSTİFA AÇIKLAMASI

İstifalarla ilgili konuşan Dinçer Solmaz; “Meclis üyelerimizin hepsiyle görüşmedim. CHP’de devam edecek olan arkadaşlarımız var ama İl Genel Meclisi üyelerimizin tamamı istifasını sunacak. Belediye başkanlarımızdan iki tanesi istifa etti. Mecitözü Belediye Başkanımız ve Kargı Belediye Başkanımız istifalarını verdi. Belediye meclis üyelerimiz ve il genel meclis üyelerimiz e devlet üzerinden istifalarını vermeye başladı. Meclis üyelerimizin çoğunluğu Yeni Parti’ye katılım sağlıyor.” dedi