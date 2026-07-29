Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 1994 yılında araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlayan, 2022 yılında emekliye ayrılan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Prof. Dr. Hilmi Demir için Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi'nden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Abdullah Güdek, Türk Ocağı Çorum Şubesinin de kurucusu olan Prof. Dr. Hilmi Demir'in adının Hitit Üniversitesi'nde yaşatılması çağrısında bulunarak şu açıklamayı yaptı.

"Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde uzun yıllar görev yapan, saygın bilim insanı, değerli mütefekkir Prof. Dr. Hilmi Demir'in ani vefatı başta Çorum olmak üzere tüm ülkemizde derin bir etki bırakmıştır. Sadece ülkemizde değil uluslararası platformlarda ve akademik çevrelerde de başarılarıyla ve etkili çalışmalarıyla adından söz ettiren rahmetli hocamız; devletimizin terörizm ile mücadelesine her daim yüksek katkılarda bulunmuştur.

Hitit Üniversitesi'nden emekli olmadan önce rahmetli Prof. Dr. Hilmi Demir hocamız, Emniyet Genel Müdürlüğü ile 'terör ve radikalizm' konusunda çok ciddi çalışmalar yürütüyordu. Bu süreç içerisinde zorunlu olarak görevlendirme talepleri olmuştu. Bu taleplerin karşılanmasında kendisine zorluk çıkarılması daha sonra emekliliğine giden süreci de başlatmıştı.

Kamuoyu bu soruları tabii ki sormak gereği hissediyor: Terör ve radikalizm konularında alanda çalışanlarla birlikte faaliyet yürüten bir akademisyene üniversite yönetimi neden engel olur?

Radikal Selefilik, PKK ve FETÖ terör örgütü ile mücadele konuları başta olmak üzere devletimize her daim katkı sunan, omuz veren bir akademisyenin vefatıyla beraber Hitit Üniversitesi'nde karşılaştığı vefasızlık hepimizi derinden yaralamıştır. Kendisi için aileye bir başsağlığı ve kamuoyuna bir taziye mesajının verilmemesi kamuoyunda ciddi bir tepki meydana getirmiştir. Vefatından dört gün sonra yapılan taziye mesajı ise tam anlamıyla bir fiyaskodur. Bu ardı ardına yapılan yanlışların ve ihmallerin elbette bir sorumlusu vardır. Hitit Üniversitesi'ne düşen sorumluluk bu ihmaller zincirini ve bu vefasızlık algısını Türk kamuoyundan bir nebze de olsa silmeye çalışmak olmalıdır.

Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi olarak kıymetli hocamız Prof. Dr. Hilmi Demir'e reva görülen bu vefasızlığın, yaşanan bu üzücü hadiselerin bir son bulması adına Hitit Üniversitesi bu konuda üzerine düşen sorumluluğu mutlaka yerine getirmelidir.

Hilmi Demir hocamızın ismi Hitit Üniversitesi'nde mutlaka yaşatılmalıdır. Konunun mecrasından çıkmaması ve Hilmi hocamızın isminin bu tartışmaların dışında tutulması adına bu talebimizin bir an önce gerçekleşmesini kamuoyu adına bekliyoruz."