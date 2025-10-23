Gelecek Partisi Mecitözü İlçe Başkanlığına Mustafa Metin atandı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Ömer Ünal, Mecitözü İlçe Başkanlığına atanan Mustafa Metin’e görevi tevdi etti.

Mecitözü İlçe Başkanı Mustafa Metin ise kendisini bu göreve atayanlara teşekkür ederek, Gelecek Partisinin bir neferi olmaktan gurur duyduğunu ve bu gururla her daim azim dolu çalışmalara imza atacağını dile getirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu da bu süreçte Mustafa Metini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.