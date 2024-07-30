Geleneksel Türk Okçuluğu il birinciliği hafta sonunda yapıldı. Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Alanında yapılan minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler il birinciliğinde 45 sporcu mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda kategorilerinde birinci olan sporcular ilimizi Türkiye Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandılar.

İl birinciliğinde kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

8-9 Yaş Minik Erkekler: 1. Toprak Atar, 2. Fatih Yılmaz, 3. Buğra Yiğit Zeyrek. 4. İlber Kutay Kaya. 10-11 Yaş Erkekler Kategorisi: 1. Eymen Berat Balcı, 2. Emir Buğra Aykaç, 3. Hakan Mirza Teryakioğlu, 4. Hüseyin Akça.

10-11 Yaş Kızlar;: 1. Erva Altıkardey, 2. Zeynep Erva Yoldaş, 3. Erva Erden; 4. Zehra Maden, 12-13 Yaş Mızlar: 1. Zeynep Tacın, 2. Yüsra Aykaç, 3. Doğa İdeci, 4. Hüma Zişan Alaca. 12-13 Yaş Erkekler: 1. Salih Tayyip Unel, 2. Kerem Bolat, 3. Kaan Demirkan, 4. Abdulbaki Özçiftçi.

Genç Erkekler: 1. Yiğit Musab Akbata. Yıldiz Kızlar: 1. Fatma Gül Akdaş, 2. Amine Bireri Devili, 3. Zümra Çakmak, 4. Esma Ezgi Bayat. Yıldız Erkekler: 1. Kemal Berkay Özdemir. Genç Kızlar: 1. Nazlı Ceylan. Büyük erkekler: 1. Akif Çelebi Çatal, 2. Yusuf Akça, 3. Furkan Doğru. Büyük Kadınlar: 1. Özge Yalçınkaya, 2. Aynur Uysal.