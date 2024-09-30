Çorum’da geçtiğimiz Cuma günü görevine yeni başlayan Vali Ali Çalgan, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden kentin asayiş durumu hakkında brifing aldı.

Vali Ali Çalgan, Valilik Toplantı Salonu’nda İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, Komutan Yardımcıları ve Şube Müdürlerinden İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları ve yapılan faaliyetler hakkında brifing aldı.

Vali Ali Çalgan, daha sonra ise İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinden genel asayiş durumu ve icra edilen faaliyetler hakkında bilgi edindi.