Ahlatcı Çorum FK Gelişim Liginde hafta sonu evinde beş kategoride birden puan mücadelesi verecek.

Devane sahasında bugün U 17’de Ankara Demirspor, U 19’da Gençlerbirliği ile yarın ise aynı sahada U 14 ve U 15’de Gençlerbirliği U 16’da ise Boluspor ile Çorum FK takımları karşılaşacaklar.

Haftanın ilk maçında Devane sahasında bugün saat 12’de Ahlatcı Çorum FK ile Gençlerbirliği U 19 takımları karşılaşacak.

Gençlerbirliği takımı 10 maçta topladığı 25 puanla grupta açık ara lider durumda bulunuyor.

Çorum FK ise 9 maçta 12 puanla altıncı srada. Maçı Abdullah Enes Gökgüney yönetecek yardımcılıklarını ise Özkan Dağ ve Mertcan Öğreten yapacak.

Aynı sahada saat 15’de U 17 liginde ikinci devrenin ikinci hafta maçında Çorum FK ile Ankara Demirspor takımları karşılaşacak.

Ligde 7 maç sonunda Ankara Demirspor 6 puanla beşinci sırada bulunurken konuk Ankara Demirspor ise 8 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Maçı Nuriye Çınar Bal yönetecek yardımcılıklarını ise Uğur Koçak ve Muhammed Yıldırım yapacak.

Yarın saat 11’de Devane sahasındaki maçta Çorum FK ve Gençlerbirliği U 14 takımları mücadele edecek.

Grupta Gençlerbirliği 10 maçta topladığı 28 puanla lider durumda bulunurken Çorum FK ise 11 maçta 20 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Maçı Ömür Soytemiz yönetecek yardımcılıklarını ise Sultan Sol ve Muhammed Yıldırım yapacaklar.

Bu maçın ardından aynı sahada saat 13’de ise iki takımın U 15 kadroları mücadele edecek.

Bu kategoride de konuk Gençlerbirliği takımı 27 puanla lider durumda bulunurken Çorum FK ise 22 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Bu maçta ise Mertcan Öğreten düdük çalacak yardımcılıklarını ise Fırat Eren Dibek ve Merve Esen yapacak.

Aynı sahada saat 15’de ise Çorum FK ile Boluspor U 16 takımları karşı karşıya gelecekler.

U 16 kategorisinde ikinci devrenin son maçında Çorum FK’nın konuğu Boluspor.

Bu kategoride Çorum FK 15 puanla üçüncü sırada bulunurken konuk Boluspor ise 7 puanla beşinci sırada.

Bu maçta ise Atahan Demir düdük çalacak yardımcılıklarını ise Ebubekir Kılcı ve Nezgidar Akman yapacak.