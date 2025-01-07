Ahlatcı Çorum FK Gelişim Liginde haftayı dört maçta dört galibiyet ile tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takım cumartesi günü U 17’de evinde Ispartaspor’u yenerek üç puanın sahibi olurken U 19 takımı ise Çankayaspor deplasmanından galibiyet ile dönmeyi başardı.

Pazar günü ise Çorum FK U 14 ve U 15 takımları Kastamonuspor deplasmanında mücadele ettiler.

İlk maçta Çorum FK U 14 takımı Kastamonuspor’u 3-0 yenerken ikinci maçta ise U 15 takımı rakibini 4-1 yendi ve haftayı dört maçta dört galibiyet ile tamamladı.