Gelişim Liginde Arca Çorum FK cumartesi günü Ankara Demirspor deplasmanından bir galibiyet bir mağlubiyet ile ayrıldı.

Gölbaşı Mogan sentetik sahada oynanan günün ilk maçında Ankara Demirspor ile Çorum FK U 16 takımları karşılaştı.

Büyük bir mücadeleye sahne olan maçta Çorum FK üstün oynamasına karşın gol yollarında başarılı olamadı.

Ev sahibi Ankara Demirspor ise 80. dakikada bulduğu tek golle maçı 1-0 kazanarak haftayı üç puanla kapattı.

Bu maçın ardından iki takım U 17 kadroları mücadele etti. Maça hızlı başlayan Ankara Demirspor 6. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Golden sonra toparlanan Çorum FK 15. dakikada Gökalp ile bebareberliği yakaladıktan sonra 40. dakikada Emiralp ile öne geçti.

İlk yarının son dakikasında Ankara Demirspor beraberliği sağladı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü yeniden ele geçiren Çorum FK 60. dakikada Doruk ve 90. dakikada Kerem’in golleri ile maçtan 4-2 galip ayrılarak üç puanın sahibi oldu ve zirve ortağı olmayı sürdürdü.