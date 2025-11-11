Gelişim Liginde Arca Çorum FK hafta sonunu dört kategoride galibiyet ile tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takım cumartesi günü U 16 ve U 17 kategorilerinde Etimesgut Belediyespor önünde çifte galibiyet alırken pazar günü ise Bolu Soysalspor deplasmanından çifte galibiyet ile döndüler. Pazar günü oynanan ilk maçta Sosyalspor ile Arca Çorum FK U 14 takımları karşılaştı. Maçın ilk yarısını Ali Emir’in attığı golle 1-0 öne geçen kırmızı siyahlı takım 52. dakikada Baran’ın attığı gole engel olamadı ve skor 1-1 oldu. Çorum FK 56. dakikada Kaan Koltaş’ın golü ile yeniden üstünlüğü yakaladı ve maçı 2-1 kazanarak yedinci maçında altıncı galibiyetini alarak liderliğini devam ettirdi.

Bu maçın ardından Çorum FK ile Soysalspor U 15 takımları arasındaki maçta kırmızı siyahlı takım 4-0 gibi farklı skorla galip ayrılarak yedinci maçında beşinci galibiyetini aldı ve üst sıralara tutundu.