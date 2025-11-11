Kadınlar Voleybol 2. Liginde üç temsilcimizde haftayı 3-0’lık galibiyet ile kapatarak ligde kendilerine üst sıralarda yer buldular.

Haftaya aynı puanla giren Osmancık Belediyespor evinde konuk ettiği 52 Çamlıkspor önünde ilk seti rahat almasına karşın sonraki iki sette oldukça zorlu bir mücadele verdi. Son iki seti 25-23 alan ve maçtan 3-0 galip ayrılan Osmancık Belediyespor 15 puanla üçüncü sıraya yerleşti.

Çorum Arenaspor ise Rize Fındıklı deplasmanında ilk seti 25-10 gibi farklı bir skorla kazandıktan sonra ikinci seti 25-17 alarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette ev sahibi takımın maça ortak olma çabasına 25-23’lük skorla son veren Arenaspor maçı 3-0 kazanarak 12 puanla dördüncü sıraya kadar yükseldi.

Çorum Voleybol ile Bayburt Gençlik Merkezi deplesmanında zorlanmadı ve rakibi rahat bir oyun sonunda 3-0 yenerek ligdeki üçüncü galibiyetini aldı ve yedinci sıraya kadar yükseldi.

Ligde dokuzuncu hafta maçları yarın oynanacak. Çorum Voleybol evinde Hopa Belediyespor’u konuk ederken Çorum Arenaspor’un konuğu ise 52 Çamlıkspor olacak. Osmancık Belediyespor ise Rize Endüstri Meslek Lisesi deplasmanında galibiyet serisinis devam ettirmek için mücadele edecek.