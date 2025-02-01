Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK 19. hafta maçında bugün Kırıkkalespor deplasmanında ligde ilk iki şansını devam ettirmek için mücadele edecek.

Ligde son dört maçını kazanarak büyük bir çıkış yapan Çorum FK bugün Kırıkkalespor maçını kazanarak iyice zirveye yaklaşmak istiyor. Ligde bu maç öncesinde Çorum FK 24 puanla dördüncü sırada yer alırken Kırıkkalespor ise 22 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Bahşılı Futbol sahasında bugün saat 14’de başlayacak maçı İlknur Ülker yönetecek.

Maçın yardımcı hakemleri ise Emirhan Özdemir ve Ali Eren Düzenli. Maçta dördüncü hakem ise Kenan Yıldırım.

Çorum FK U 17 takımı ise bugün Karaman FK deplasmanında galibiyet arayacak. Grupta 11 maçlar sonunda Çorum FK 13 puanla beşinci sırada bulunurken Karaman FK takımı ise 6 puanla altıncı sırada.

Karaman Yunuskent Sentetik sahada saat 13’de başlayacak maçı Emrah Ceylan yönetecek yardımcılıklarını ise Hüseyin Ulaş ve Ferit Pekşen yapacak.

Maçın dördüncü hakemli ise İbrahim Ünsal.

Gelişim Liginde ise Çorum FK U 14, U 15 takımları yarın evlerinde Yurt Et Amasyaspor’u konuk ederken U 16 takımının konuğu ise Tümosan Konyaspor.

Devane sahasında günün ilk maçında saat 11’de Çorum FK ve Tümosan Konyaspor U 16 takımları karşılaşacak. Üçüncü devrenin ilk maçında Çorum FK grupta lider durumda bulunan Konyaspor önünde galip gelerek ilk iki iddiasını devam ettirmek istiyor. Konyaspor 22 puanla lider durumda bulunurken Çorum FK ise 15 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Maçı İlhan Aycan yönetecek yardımcılıklarını ise Uğur Koçak ve Bahar Çakıcı yapacak.

Bu maçın ardından saat 13’de aynı sahada Çorum FK ve Yurt Et Amasyaspor U 14 takımları karşılaşacak. İkinci devrenin 17. hafta maçı öncesi Çorum FK 28 puanla beşinci sırada yer alırken konuk Amasyaspor ise henüz ligde puanı bulunmuyor. Maçı Nuriye Çınar Bal yönetecek yardımcılıklarını ise Uğur Koçak ve Fırat Eren Dibek yapacaklar.

Saat 15’de ise iki takımın U 15 takımları mücadele edecekler. Grupta Çorum FK 16 maç sonunda28 puanla beşinci sırada yer alırken konuk Amasyaspor ise son sırada bulunuyor.

Maçı Mertcan Öğreten yönetecek yardımcılıklarını ise Fırat Eren Dibek ve Bahar Çakıcı yapacak.