Gelişim Liglerinde hafta sonunda Çorum FK iki kategoride mücadele edecek.

U 14 ve U 15 takımları ikinci devrenin ilk hafta maçında yarın Zonguldakspor deplasmanında mücadele edecekler.

Yarın saat 11.00’de Fener Sentetik çim sahada Zonguldakspor ile Arca Çorum FK U 14 takımları karşılaşacak. Lgde ilk yarıda oynadığı yedi maçta altı galibiyet ve bir beraberlik alarak liderlik koltuğunda bulunan Arca Çorum FK yedi maçta iki galibiyet ve beş mağlubiyet alarakyedinci sırada bulunan Zonguldakspor karşısında galibiyet serisin devam ettirmek için mücadele edecek.

Maçı Ayşe Nur Demirhan yönetecek yardımcılıklarını ise Tayfun Poyraz ve Zekiraya Yiğit Yücesaray yapacak.

Bu maçın ardından aynı sahada saat 13’de ise iki takım U 15 kadroları mücadele edecekler Çorum FK bu kategoride yedi maçta beş galibiyet ve iki mağlubiyet aldı 15 puanla dördüncü sırada ilk yarıyı tamamlarken ev sahibi Zonguldakspor ise yedi maçta bir galibiyet bir beraberlik ve beş mağlubiyet ile 4 puanla yedinci sırada tamamladı. Maçı Ümit Akbulut yönetecek yardımcılıklarını ise Hicran Doğdu ve Zafer Kudret Özcan yapacak.