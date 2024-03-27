Ahlatcı Çorum FK’nın bu sezon Gelişim Ligi U 19’da mücadele eden kadrosu veda için bir araya geldi.

Bu sezon U 19 kadrosunun büyük bölümünü il dışından gelen isimlerden oluşan Çorum FK ligde evinde kaybettiği puanlarla play-off şansını kaçırdı.

Ligde bu hafta sonu oynanacak son maçındaki rakibi Afyonspor gelmeyeceğini bildirince kırmızı siyahlı takım sezonu tamamladı.

Teknik Direktör Ömer Özer ve Kaleci Antrenörü Nurettin Kabalak ile Devane sahasında bir araya gelen futbolculara bir konuşma yapan Teknik Direktör Ömer Özer bir sezon boyu birlikte verdikleri mücadeleden dolayı hepsine teşekkür etti.

Özer takım olarak hedefleri olan play-off yolunda sezon içinde büyük şanssızlıklar yaşadıklarını belirterek tüm futbolculara emekleri için teşekkür etti ve hepsine bundan sonraki futbol yaşantılarında üstün başarılar diledi.

Kırmızı Siyahlı takım formasını giyen futbolcular ise bir sezon boyu birlikte oldukları futbolcu arkadaşları ile vedalaşarak Çorum’dan ayrıldılar.