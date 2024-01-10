Okullarası Genç Kızlar Curling’de şampiyon Buharaevler Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi oldu.

Ted Koleji Spor Salonu’nda yaılan ve 10 okuldan 30 öğrencinin katıldığı il birinciliğinde Esma Sultan Gölbaşı, Münevver Cesaret ve Efsa Çelik oyuncu grubu ile mücadele eden Buharaevler Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi şampiyon oldu.

Mehmetcik Anadolu Lisesi Ela Akbal ve Asya Mutlu’dan oluşan kadrosu ile ikinci olurken Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ilgım Gündoğdu, Serap Öztorun ve Zainap Rihad’lı kadrosu ile üçüncü ödülünün sahibi oldu.

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Bayat Şehit Osman arslan Anadolu Lisesi ise Dilek Burçin Şahin ve Hatice Berrin Köroğlu’dan oluşan kadrosu ile dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.