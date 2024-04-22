Liseli Genç Kızlar Bocce İl birinciliğinde zirveyi iki Sungurlu Okulu kazandı. Sungurlu Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi şampiyonluğu kazandı.

Olimpik Yüzme Havuzu Bocce sahasında yapılan il birinciliğinde yedi okul mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda Sungurlu Şehit Ali Alıkkan Anadolu İmam Hatip Lisesi antrenörleri Hatice Kısa, Gülistan Koşulan ve Fırat Arslan yönetiminde Elif Kaynarca, Yağmur Benek, Ayşenaz Yelmen, Elifnur Yardımcıoğlu ve Eda Nur Böyükuçar’dan oluşan kadrosu ile tüm rakiplerini yenerek şampiyon olurken Sungurlu Şehit Ali Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi antrenör Meryem Saltık yönetiminde Özlem Taştekinoğlu, Arzu Leylek, Kardelen Kırkurt, Edanur Kamile Kerem, Erva Nur Şimşek’li kadrosu ile ikinci oldu. Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncülük kupasının sahibi olurken Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi takımı ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Genç kızlar basamakta ise Güzel Sanatlar Lisesi’nden Elif Özçelik 13 puanla birinciliği kazandı.

Genç Kızlar Bocce’de ilk iki sırayı alan iki Sungurlu takımı ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı.