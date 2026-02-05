Okul Sporları Liseli Genç Kızlar Taekwondo il birinciliğinde Çorum’u temsil edecek sporcular belli oldu.

Tevfik Kış Spor Salonunda yapılan Liseli Genç Kızlar Taekwondo il birinciliğinde yapılan müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular şöyle:

42 kilo: Tuana Tuzcu, 44 kilo Müberra Ünsal. 46 kilo: 1.Hatice Kübra Öztürk, 2. Cevriye Naz Kahraman, 3. İlayda Gökmen. 49 kilo: 1. Tuğba Çıtak, 2. Yağmur Sulukaş, 3. Fatma Sevim, Ceylin Ulcayto. 52 kilo: 1. Ayşe Sevda Yanaşma, 2. Ecrin Ok, 3. Berra Balcı, Belinay Kılıçarslan. 55 kilo: 1. Yağmur Kazak, 2. Yağmur Keskin, 3. Yağmur Tahtacı, Almira Ece Ergün. 59 kilo: 1. Toprak Bezgin, 2. Rümeysa Karaağaç, 3. Zeynep Karakaş, Kübra Bal. 63 kilo: 1. Duru Bektaş, 2. Sinem Ahıshali. 68 kilo: 1. Elizcan Çavuş, 2. Zeynep Zümra Çakan, 3. Eylül Gökkaya, Tuğba Karagöz. +68 kilo: 1. Zeynep Ecevit, 2. Sema Ecrin Saçmacı, 3. Hiranur Gürsel Gökmen, Elif Sude Arar.

Sıkletlerinde birinci olan sporcular ilimizi Türkiye Şampiyonasında temsil edecekler. İl birinciliğinde erkekler müsabakaları ile tamamlanacak.