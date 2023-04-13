Çorumlu genç öğretmen Mert Hüdai Kayadibi edebiyat dünyasına hızlı bir giriş yaptı.

İlk kitabı olan ‘Son Silahşörün Tiradı’ şiir kitabıyla edebiyat dünyasına adım atan Mert Hüdai Kayadibi’nin ikinci eseri ‘Fiyasko’ adlı öykü kitabı, Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık tarafından basılarak Kitapyurdu.com sitesinden satışa sunuldu.

Eserinde gençliğin ruh halini gizemli bir öykü ile buluşturan, betimlemeleri, hikâyesindeki özgünlüğü, merak uyandıran bitişle tamamlayan genç yazar, “Türk edebiyatına katkı sunmak ve duygu dünyamı okurlarla buluşturmak için eserlerimi yazmaya, yayınlamaya devam edeceğim. Bir öğretmen olarak okumakla, bilgi ve ilimle yarınların inşaasında rol alma misyonumuzun yanı sıra bu misyonumuzu daha geniş kitlelere yaymamız gerektiğine inanıyorum. Ben, bizden önce eserler veren edebiyatçılarımızdan ilham alarak edebiyat dünyasına adım atmak istedim. Bir başkasına da örnek olmak adına eserlerimi daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyorum. İlk eserim olan Son Silahşörün Tiradı’nda okuyuculardan gelen güzel dönüşler, yazma hevesimi arttırdı. Bu duygu yoğunluğu ile de ikinci kitabım olan Fiyasko öykü kitabımı yazarak okuyucuların beğenisine sundum. Tüm okuyuculara keyifli okumalar dilerim" dedi. (Haber Merkezi)