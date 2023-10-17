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İsmail Eren Alıcı En İyiler Yıldız ve Gençler Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporcular genç kızlarda üç madalya kazanırken genç erkeklerde ise Çorum’lu sporcu Umut Baha Dursun finalde kaybetti ve ikinci oldu.

13-15 Ekim tarinleri arasında Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda düzenlenen ve Çorum Belediyespor’un milli sporcusu genç yaşta vefat eden İsmail Eren Alıcı dına düzenlenen şampiyonada yıldızlar ve gençler kategorilerinde milli takım seçmesi niteliğindeki müsabakalar sonunda en iyiler belirlendi.

Genç kızlarda ise Çorum Spor İhtisas kulübünden Aybüke Banu Şimşek Mardin’den Nihat Nebhan’a final maçında 3-1 yenilerek ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Aynı kategoride aynı kulüpten Yağmur Yeşiy üçüncü yine Çorum Spor İhtisas kulübünden Asude Tuba Şimşek ise dördüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Bu kategoride Çorum Belediyespor’dan Buse Fidan yedinci aynı kulüpten Sıla Güntekin 13. Ezel Arslan 14. oldular.

Genç Erkeklerde ise Çorum Belediyespor’dan İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a transfer olan Uğurcan Dursun finalde Fenerbahçe’den Hakan Işık’a final maçında 3-1 kaybederek ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu kategoride Çorum Gençlikspor’dan Umut Baha Dursun beşinci Çorum Belediyespor’dan Arda Kekillioğlu altıncı Çorum Gençlikspor’dan Halil İbrahim Zer 11., Çorum Belediyespor’dan Muhammed Fatih Candan 12., aynı kulüpten Abdullah Gürbüz 17. Mehmet Akif Aktaş 25. Çorum Gençlikspor’dan Ege Bolat 25. oldu.

Yıldız erkekler kategorisinde en iyi dereceyi 37. alan Çorum Belediyespor’dan Ali Aşnas Gül ve 41. olan Berat Özdemir aldılar. Yıldız Kızlarda ise Çorum Gençlikspor’dan Ceylin Akdanalı 16. olarak şampiyonayı tamamlarken Çorum Arenaspor’dan Elif Duru Becer 31. Çorum Gençlikspor’dan Nehir Bolat 54, Nazlı Şahan ise 56. oldular.

Çorum Spor İhtisas Kulübü antrenörü Mesut Kuşgöz genç erkeklerde ikinci olan Uğurcan Dursun ve dördüncü olan Yiğit Furkan Şimşek’in de bir yıldır kendileri ile birlikte çalıştıklarını belikterek üç kulüp olarak katıldığımız şampiyonada elde ettiğimiz beş madayla ile büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi.