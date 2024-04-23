Mersin’de yapılan 1. Bölgesel Trap Egemenlik Kupası’nda Çorumlu sporcular genç erkekler kategorisinde üç madalya kazanarak Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandılar.

20-21 Nisan tarihlerinde Mersin Erdemli’de düzenlenen 1. Bölgesel Egemenlik Kupası yarışmalarında Çorumdan üç kategoride 13 sporcu müadele etti. Yapılan atışlar sonunda Genç erkekler kategorisinde Çorum’dan İsa Caymaz birincilik kupasını alırken Mersin’den Mert Yazar ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Çorum’dan Yusuf Yağız Bayram üçüncü yine ilimizden Ertuğrul Çöp ise dördüncü olarak bronz madalya kazandılar.

Atıcılık İl Temsilcisi Yasin Yetim bölge birinciliğinde büyük erkekler kategorisinde yarışan ve final şansını son seride kaçıran Mehmet Koç, Satılmış Çalışkan, Cemal Beker, Erkan Çöp’ü performansları nedeni ile canı gönülden tebrik etti. Yasin Yetim Türkiye finalleinin önümüzdeki ay içinde Konya’da yapılacağını söyledi.