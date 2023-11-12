Çorumlu işadamı Üzeyir Şahin, Çorum’un Alaca İlçesi’ne bir süre önce kaybettikleri biricik kızları Salih Şahin adına 16 derslikli yeni bir okul yapacak.

ABD ve Türkiye’de ticari işleri bulunan Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) Yönetim Kurulu üyesi ve ABD Çorumlular Derneği Başkanı Üzeyir işadamı Üzeyir Şahin ve eşi Belma Şahin tarafından Çorum’un Alaca İlçesi’ne 16 derslikli yeni bir okul yapılması için protokol imzalandı.

ÜZEYİR VE BELMA ŞAHİN ÇİFTİ YAPTIRIYOR

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve hayırsever iş insanı Üzeyir-Belma Şahin'in katılımı ile protokol imzalandı.

GENÇ YAŞTA VEFAT EDEN KIZLARININ İSMİ VERİLECEK

İmzalanan protokol ile yapılacak okulun isminin, ailenin kısa süre önce genç yaşta yakalandığı amansız hastalık sonucu kaybettiği biricik kızları Selin Şahin Ortaokulu olması kararlaştırıldı.

VALİ DAĞLI TEŞEKKÜR ETTİ

Vali Dağlı, "Çocuklarımızın daha iyi koşullarda, kaliteli bir eğitim almaları için imzaladığımız protokolümüzün ilimize hayırlı olmasını temenni ediyor, hayırsever iş insanımız Üzeyir Şahin'e bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.