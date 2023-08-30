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HARUN AKKAYA

Ahlatcı Çorum FK iki günlük iznin ardından pazar günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına dün başladı. Göztepe deplasmanından üç puanla dönerek moral bulan kırmızı siyahlı takım iki günlük iznin ardından dün saat 15.30’da tesislerde toplantılar.

Saat 18.30’da haftanın ilk antrenmanı için tesis sahasına çıkan Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam her haftanın ilk antrenmanı öncesi olduğu gibi futbolcularla bir toplantı yaparak Göztepe maçının değerlendirmesini yaptı. Tam verdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti ve bu maçı unutarak Gençlerbirliği maçına motive olmalarını istedi.

Kırmızı Siyahlı takımın haftanın ilk antrenmanına hasta olan kaptan Murat dışında tüm futbolcular katıldılar. Isınma hareketleri ve dar alanda pasın ardından tam sahada oyun formatında bir çalışma programı ile ilk antrenmanı tamamladılar. Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği hazırlığını sürdürecek.