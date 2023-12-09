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Masa Tenisi Gençler C grubu masa tenisi bölge birinciliği bugün ilimizde başlıyor.

Atatürk Spor Salonu’nda saat 10’da başlayacak bölge birinciliğinde erkeklerde 26 takımbayanlarda ise 21 takım mücadele edecek.

Bölge birinciliğinde bayanlarda Çorum Gençlikspor A ve B Takımları, Çorum Belediyespor A ve B takımları, Arena Gençlikspor A ve B takımları ile Spor ihtisas ile birlikte Ankara,Afad, Şafaktepe Gençlikspor, Kastamonu Masa Tenisi A ve B takımları Amasya Kutlubey Okulları, Bayburt Gençlikspor, Giresun Albatroz, Yalıköy Şehit Barış Çakır, Kastamonu Polisgücü, ordu Gençlikspor A ve B takımları, Çaykur Rizespor A ve B takımları ile Fındıklı Belediyespor takımları mücadele edecek.

Erkek takımlarda ise Çorum Belediyespor A ve B, Çorum Arena Gençlikspor A ve B, Çorum Gençlikspor A ve B, Bayburt Gençlikspor, Ordu Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi, Ankara Emek Masa Tenisi, Erzurum Türk Telekom, Amasya Kutlubey Okulları A ve B, Ankara Afadspor ve Ankara Alt apı Gelişimspor, Enzurum Gençlikspor, Giresun Ali Durağıspor, Iğdır Gençlikspor A ve B takımları Iğdır Yurdumspor, Kastamonu Masa Tenisi A ve B, Kırıkkale Dündar Özel Sporcular, Ordu Adnan Menderes MT Anadolu Lisesi, Fatsaspor, Trabzon Vakfıkbir 14 Şubat ve Tomat Gençlikspor takımları mücadele edecek.

İki gün sürecek müsabakalar sonunda erkeklerde ilk beş sırayı kadınlarda ise ilk dört sırayı alan takımlar Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazanacaklar.