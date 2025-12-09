Küçükler ve Yıldızlar Satranç il birinciliği hafta sonunda Yeni Spor Salonunda yapıldı. İki gün süren ve toplam 124 sporcunun mücadele ettiği il birinciliğinde yaş kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Küçükler 7-12 yaş ve yıldızlar 13-18 yaşları kategorilerinde yapılan il birinciliğinde 7 yaş genel kategorisinde birinci Kaan Topçam, kinciliği Efe Seğmenli, Üçüncülüğü Kemal Ege Balaban, Dördüncülü Demir Aren Kabalak, 7 Yaş Kadınlar Kategorisinde Birinciliği Elif Demirci, İkinciliği Bilge Sena Adalı, Üçüncülüğü Nisan Uysal, Dördüncülüğü Ayşe Ada Bozdağ kazandı.

8 yaş katagorisinde ise birinci Deniz Erden, ikinci Doruk Erden, üçüncü İhsan Özyılmaz, dördüncü Enel Ozan Cidal, 8 Yaş Kadınlar Kategorisinde birinci İpek Ilıcalı, ikinci Beyza Ormancı, üçüncü Doğa Balaban, dördüncü Ece Altın, 9 Yaş Genel Kategorisinde Asil Cindil birinci Uğur Mete Uysal ikinci, Rüzgar Ferit Cantaş, üçüncü Emir Alp Kayım dördüncü oldu.

9 Yaş Kadınlar Kategorisinde birinci Ebrar Nur Gökce, ikinci Hayrunnisa Hayda, üçüncü İpek Alya Duran, dördüncü Ceren Özer oldu. 10 Yaş Genel Kategoride birinci İbrahim Hamza Çakır, ikinci Eymen Ömer Duman, üçüncü Harun Kellegöz, dördüncü Yağız Basmacı oldu. 11 Yaş Genel Kategoride Muhammet Semih Bozkurt birinci, Yiğit Ali Sümbül ikinci, Mustafa Pilatin üçüncü Toprak Çayır dördüncü oldu.

11 Yaş Kadınlar Kategorisinde birinci Hüma Beren Şalk, ikinci İdil Buğlem Çalışkan, 12 Yaş kadınlar Kategorisinde birinci Zeynep Batan, ikinci Beyzanur Aluç, üçüncü Zeynep Asel Kelleci, dördüncü Pazike Çakır oldu. 12 Yaş Genel Kategorisinde Yusuf Talha Çakı birinci, Ali Çağan Cidal ikinci, Gökay Bulut üçüncü, Can Tuna Aydın dördüncü oldu.

. 13 Yaş Genel Kategorisinde birinci Tuğra Ünal, ikinci Muhammed Said Keçelioğlu, üçüncü Toprak Duran, dördüncü Yiğit Şaban Kavaklı. 13 Yaş Kadınlar Kategorisinde birinci Berrenur Güran, ikinci Ebrar Melek Eskisakal, üçüncü Emine Usta, dördüncü Elif Cemre Yemekci oldu. 14 Yaş Genel Kategorisinde Birinciliği Berat Zorlu, İkinciliği Metin Kürşat Kolcu, Üçüncülüğü Reşat Ali Aydın, Dördüncülüğü Sarp Burak Kolccu oldu. 15 Yaş Genel Kategorisinde Birinciliği Umut Dinler, İkinciliği Ahmet Turan Kağan, Üçüncülüğü Hasan Salih Bozkurt, Dördüncülüğü Berat Koçaker 15 Yaş Genel Kadınlar Kategorisinde Birinciliği Fatma Çakır 16 Yaş Genel Kategorisinde Birinciliği Emre Etka Peker, İkinciliği Yasin Atak, Üçüncülüğü Ilgar Keskin, Dördüncülüğü İlker Çenesiz 17 Yaş Kadınlar Kategorisinde Birinciliği Nehir Fatma Akpınar 17 Yaş Genel Kategorisinde Birinciliği Tunahan Er, İkinciliği Ali Kutay Sakmak 18 Yaş Genel Kategorisinde Birinciliği Osman Marım elde etti.

Satranç İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu “iki gün süren Çorum Küçükler ve Yıldızlar İl Birinciliği müsabakalarına sporcularımızın göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederiz, şunu unutmayalım ki sporcularımızın en büyük destekçileri velilerimizde iki gün boyuncu çocuklarının yaşamış oldukları heyecanı da onlarla birlikte yaşadılar, onlarla birlikte sevindiler ve üzüldüler, geleceğin sporcularının yetişmesinde çocuklarının yanlarında yer alan velilerimizi de canı gönülden teşekkür ediyorum’ dedi.