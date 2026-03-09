Tokat’ta devam eden Lisesi Gençler Taekwondo grup birinciliğinde ilk günde Çorumlu sporcular bir gümüş iki bronz madalya kazandılar.

45 kilo erkeklerde Başöğretmen Anadolu Lisesi öğrencisi Mustafa Eymen Avcıoğlu eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında rakibine yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalya kazanarak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

Kızlar 46 kiloda Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi öğrencisi Hatice Kübra Öztürk üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

+68 kiloda Hasanpaşa Ticaret Meslek Lisesi öğrencisi Zeynep Ecevit de üçüncü olarak kürsüye çıkmayı başaran ve Türkiye finallerine gitmeye hak kazanan üçüncü isim oldu.