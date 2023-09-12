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HARUN AKKAYA

Çorum Gençlerbirliği kulübü ailesi Başkan Mehmet Yalçın’ın misafiri oldular.

Geçtiğimiz yıllarda geleneksel hale getirilen ve düşükte olsa katılımlarla yapılan Gençlerbirliği ailesi buluşması bu yıl çok daha geniş bir katılım ile yapıldı.

Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Yalçın tarafından Binevler Alibağ’da verilen yemeğe kuruluşundan buyana kulüpte yöneteci, teknik adam ve futbolcu olarak görev yapmış isimler davet edildi.

Aileleri ile birlikte yemekte buluşan Gençlerbirliği kulübü buluşmasında Türkiye’de en uzun süre başkanlık yapan isim olarak tarihe geçen Mehmet Yalçın ve eşi misafirler ile yakından ilgilendiler.

Yemek öncesinde bir araya gelen uzun süredir birbirlerini görmeyen Gençlerbirliği kulübü ailesi bireyleri hasret gidererek geçmişi yad ettiler anılarını tazelediler. Gençlerbirliği ailesi bireyleri bu buluşmayı sağladığı için Başkan Mehmet Yalçın’a teşekkür ettiler.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Mehmet Yalçın ise yaptığı konuşmada davetlerine icabet ederek gelen tüm aile bireylerine teşekkür etti.

Geçtiğimiz yıllarda bu buluşmaları geleneksel hale getirmeye çalıştıklarını ancak pandemi nedeni ile ara vermek zorunda kaldıklarını belirten Yalçın ‘Gençlerbirliği kulübü artık çok büyük bir aile oldu. Ben kulübün efsane isimleri ile sık sıkbir araya geliyorum. Ancak geçtiğimiz yıllarda küçük katılımlarla yaptığımız bu nostaljik buluşmayı daha geniş katılımla yapmak istedik. Gerçekten burda bir kez daha gördüm ki biz çok büyük bir aile olmuşuz. Bu aileye her yıl yeni isimler katılıyor. Bu kulübün başkanı olduğum için her zaman gurur duydum bugünden sonra çok daha fazla gurur duyacağım. Ben katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda da bu buluşmaların artarak devam edeceğine inanıyorum’ dedi.