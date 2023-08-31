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Trendyol 1. ligin 4. hafta maçında Ahlatcı Çorum FK’ya konuk olacak Gençlerbirliği takımı hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ligin ilk iki haftasında iki galibiyet ve bir beraberlik alarak 7 puanla dördüncü sırada bulunan kırmızı siyahlılar Teknik Direktör Sinan Koloğlu yönetiminde yaptığı antrenmanda çabukluk ve kuvvet hareketlerinin ardından önce yarı sahada sonra ise tam sahada taktik çalışma yaptırdı.

Teknik Direktör Sinan Koloğlu bu çalışma sırasında Çorum FK karşısında oynayacağı oyun taktiği konusunda futbolculara uyarılarda bulundu. Gençlerbirliği bugün yapacağı antrenmanla Çorum maçının hazırlıklarını sürdürecek.

TAM’dan rehavet uyarısı

Ahlatcı Çorum FK Pazar günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını önceki akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takımın tesis sahasında yaptığı antrenmana gribal enfeksiyon geçiren kaptan Murat Yıldırım dışında tüm futbolcular katıldılar.

Teknik Direktör Tahsin Tam antrenman öncesinde futbolcularla yaptığı toplantıda rehavet uyarısında bulundu. İç sahada kazanma alışkanlığının sezon içerisinde çok önemli olduğunu belirten Tam futbolculardan ilk dakikadan son dakikaya kadar tam konsantrasyon ile mücadele etmelerini istedi.

Kırmızı Siyahlı takım dün akşam saatlerinde 3. ligde mücadele edecek Kırıkkalespor ile Şehir Stadyumunda hazırlık maçında karşılaştı. Teknik Direktör Tahsin Tam’ın Kırıkkalespor karşısında Teknik Direktör Tahsin Tam tarafından ligde forma giyemeyen futbolculara şans verdi.

Çorum FK Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.