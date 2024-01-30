Ahlatcı Çorum FK ligin 21. hafta maçında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Geçtiğimiz hafta sonu evinde Göztepe ile 1-1 berabere kalan kırmızı siyahlı takım bir günlük iznin ardından dün akşam saat 17’de tesislerde toplandı ve saat 18’de haftanın ilk antrenmanına çıktı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta haftanın ilk antrenmanı öncesinde futbolcularla bir toplantı yaparak Göztepe maçını değerlendirdi ve bu maçla ilgili olarak bireysel olarak yanlışlar ve doğrular hakkında bilgilendirme yaptı.

Özbalta, takım olarak iyi yolda olduklarını ve bunu devam ettirmek için de Gençlerbirliği maçından puan yada puanlarla dönmeleri gerektiğini söyledi.

Kırmızı siyahlı takım antrenmanın ilk bölümünü tesis kondisyon salonunda yaptıkları ısınmanın ardınrdan sahaya geçen kırmızı siyahlı futbolcular burda toplu olarak yapılan ısınma koşularının ardından Göztepe maçında forma giyen futbolcular antrenmanı tamamlarken oynamayanlar ise dar alanda pas çalışması ile antrenmanı tamamladılar.

Ahlatcı Çorum FK, Gençlerbirliği ile oynayacakları maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürndürecek.