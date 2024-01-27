Ahlatcı Çorum FK’nın önümüzdeki iki haftalık maç programı açıklandı.

Kırmızı Siyahlı takımın gelecek hafta sonu Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maç pazar günü sonraki hafta evinde Ümraniyespor ile oynayacağı maç ise cuma akşamı oynanacak.

Futbol Federasyonu Trendyol 1. ligde 21. ve 22. hafta maç programını açıkladı.

Buna göre Gençlerbirliği ile Ahlatcı Çorum FK takımları 4 Şubat pazar günü saat 16’da Ankara Eryaman Stad’ında karşılaşacaklar.

Ahlatcı Çorum FK’nın 22. haftada Ümraniyespor ile oynayacağı maç ise 9 Şubat cuma günü saat 20’de Yeni Şehir Stadyumunda oynanacak.