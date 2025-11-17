Gençlerbirliği eski futbolcularından U 16’da Final Grubunda mücadele eden takıma tatlı ziyaret.

Antnenman öncesi takımı ziyaret eden Gençlerbirliği Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz ve Yönetim Kurulu üyeleri Yaşar Özkümürcü ve Mustafa Laçin ile birlikte eski takım kaptanları Şaban Ateş Kenan Yücel, İsmail Laçin, Mustafa Köse, Mustafa Atar U 16 takımını gruplarda gösterdiği başarı nedeni ile tebrik ettiler ve play-off maçlarında da başarılar dileğinde bulundular. Antrenman sonrası futbolculara baklava ikram eden Gençlerbirliği eski futbolcuları cumarteei günü oynanan Mimar Sinanspor maçında da takımı yalnız bırakmadılar ve tam kadro olarak onlara destek verdiler.