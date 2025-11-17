10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvasında ödüller sahiplerini buldu.

Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuvada beş kategoride toplam 40 sporcu mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda yıldız kızlarda Nehir Bolat birinci Elvin Çelik ikinci Elif Su Erkocak ise üçüncü oldu.

Küçük erkeklerde Canberk Sevindik birinci Yiğit Hüseyin Subaşı ikinci Tunay Denis Sakınç üçüncü oldu. Minik erkeklerde ise Kaya Temir birinci Arhan Kağızman ise ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Minik kızlarda Öykü Deniz Erkoç birinci olurken Yusra Çetinkaya ikinci Duru Gökgöz ise üçüncü oldu.

Veteranlar kategorisinde ise Abdurrahman Asan birinci Mustafa Çapkın ikinci Oğuzhan Ateş üçüncü Mehmet Ali Sert ise üçüncülük ödülünü aldılar.

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül törenine Gençlikve Spor Şube Müdürü Gürsel Gürbüz ve Menekşe Eroğlu Köse, Masa Tenisi Branş Koordinatörü Beyzanur Akıllı ve Salon Amiri Sadık Üngör katıldı.