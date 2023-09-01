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HARUN AKKAYA

Ahlatcı Çorum FK pazar günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım önceki gün ligde uzun süre forma giyen futbolcular sabah yaptıkları antrenmanla günü tamamlarken az forma giyen ve oynamayanlar ise akşam Şehir Stadyumunda Kırıkkalespor ile hazırlık maçı yaptı.

Teknik Heyetin forma giyemeyen futbolcuların son durumunu görmesi adına önem taşıyan maçın son bölümünde alt yapıdan da altı futbolcu mücadele etti. Diğer futbolcular ise maçı tribünden izledi.

Kırmızı Siyahlı takım dün akşam saat 18.30’da tesis sahasında Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde çalışmaya tüm futbolcular katıldılar. Toplu olarak yapılan ısınma koşusu ve ardından dar alanda pasın ardından kırmızı siyahlı takım taktik çalışma yaptı.

Teknik Direktör Tahsin Tam önce dar alanda daha sonra tam sahada yaptırdığı taktik çalışmada Gençlerbirliği’nin oyun taktiğini yaptırdı. Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürecek.