Trendyol 1. ligde Receh Karatepe ile ayrılık kararı sonrasında gündemdeki ilk isim Hüseyin Eroğlu.

Ligde hafta başında sahasında Adanaspor’a 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Recep Karatepe ile yolları ayırma kararı alındığı öğrenildi. Gençlerbirliği’nde ilk tercihin Hüseyin Eroğlu olduğu öğrenildi.

52 yaşındaki Eroğlu, teknik direktörlük kariyerinde Altınordu ve Samsunspor'un ardından son olarak Bandırmaspor'u çalıştırmıştı.

Hüseyin Eroğlu, 2022 yılının Eylül ayında da Gençlerbirliği’nin gündemine gelmiş, yüz yüze yapılan görüşmelerin ardından Samsunspor ile sözleşme imzalamıştı.