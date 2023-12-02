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AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi ve Sosyolog Hüseyin Çalışkan, gençler ve genç girişimcilik ile ilgili projelerini paylaştı.

T3 Vakfı, TÜBİTAK ve benzeri vakıf, kuruluş ve firmalardan teknoloji virüsü yardımı isteyeceklerini belirterek, “Gençlere bu virüsü bulaştırarak bilim ve teknoloji hastası yapacağız” dedi.

Geleceğin emanetçi gençler ve çocuklar için, gelişebilir, geliştirilebilir ve yaşanabilir şehir standardını yükseltmeyi hedefleyen, bu hususta gençler ve çocuklar için ve onlarla birlikte, emekleri ve katkıları olan projelere imza atmayı hedeflediklerini belirten Hüseyin Çalışkan, “Gençlerimiz geleceğimiz olduğu için, geleceğimizi de gençlerimizle birlikte inşaa etme yükümlülük ve sorumluluğumuz vardır. Ayrıca şehrimizin standardının her alanda yükselmesi, gelecekte de bu şehirde yaşayan gençlerimize karşı bir görevimiz ve bu standardı yükseltmede gençlerimiz tarafından bize verilmiş emanet bir görev olduğu şuurundayız” dedi.

Gençlerle sürekli istişare edeceklerini ve onların istek ve görüşleri doğrultusunda çalışmalar yapacaklarını aktaran Çalışkan, gençlerle ilgili projelerini şöyle anlattı:

“Fikrim Var projemiz kapsamında, Çorum için fikirleri kabul görmüş gençlerimizle birlikte, fikir/projelerinin reklamı, sunumu ve açılışı da, fikir sahibi gençlerimizle birlikte yapılacak ve isimleri verilecektir. Bilim, teknoloji ve sanayileşme alanlarında, özgün fikirleri olan, fikirleri yatırıma, üretime ve istihdama dönüşme potansiyeli olan gençlerimize, gerek belediyenin gerekse de yatırımcı ve müteşebbislerimizce imkân, ortam, maddi kaynak ve ortak olma yöntemlerin sağlanması amacıyla belediye bünyesinde ‘Projem Var’ birimi kurulacaktır. Projeler bu birime, yazılı ve en az iki nüsha olarak teslim edilecek. Tarih ve sayısı verildikten sonra, bir nüshası proje sunana verilecek ve böylece karşılıklı kayıt altına alınmış olacaktır.

‘GENÇ GİRİŞİMCİLER İLE YATIRIMCILARI BULUŞTURACAĞIZ’

Bu birimin paydaşları arasında, Hitit Üniversitesi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi ve isteyen iş insanlarımız olacaktır. Projeler paydaşlarımız tarafından incelenecek, uygun bulunan projeler, ikinci aşamada yatırımcılarımızın huzurunda gençlerimiz tarafından sunulacak, yatırımcılarımız gencimize ortak olma ile ilgili tekliflerde yarışacak, gencimizde istediği yatırımcımızı seçerek, projesi ile birlikte hayata ilk adımını atmış olacaktır.

Bu sayede, bilgi ile mucitlik ve icatlık yönüyle fikir/proje üreten, ancak yeterli maddi imkanlara sahip olamamadan dolayı, fikirleri ve projeleri atıl kalan gençlerimizin, önünü açma, teşvik etme, bu anlamda sinerji yakalama, fikir/projelerini hayata geçirme, gençlere, yatırımcılarımıza ve ülkemize ekonomik girdi sağlama imkanı elde edilmiş olacaktır.Yani, gençlerimizin yatırıma ve istihdama yönelik fikirlerine, araştırmalarına destek ve katkı veren, genç girişimciler ile yatırımcıları buluşturma konusunda gayret ve çaba gösteren bir yönetim anlayışımız olacaktır.”

GENÇLERİ BİLİM VE TEKNOLOJİ HASTASI YAPACAĞIZ

‘Gençlere virüs bulaştıracağız’ diyen Çalışkan, Savunma Sanayisinde Selçuk Bayraktar ve T3 Vakfı öncülüğünde yakalayacakları sinerjinin, şehre ve Belediye eliyle de gençlere bulaşması için, T3 Vakfı, TÜBİTAK ve benzeri vakıf, kuruluş ve firmalardan teknoloji virüsü yardımı istenecek ve gençlere bu virüsü bulaştırarak bilim ve teknoloji hastası yapacaklarını söyledi.

Çalışkan, bu amaçla etkinlikler, eğitimler, rol modeller, festivaller ve geziler gibi faaliyetler yapılacağını kaydetti.

PROFESYONEL VE AMATÖR YEREL SANATÇILARIMIZDAN İSTİFADE EDECEĞİZ

Profesyonel ve amatör yerel sanatçılara destek verileceği de vurgulayan Çalışkan, “Çorum'da yapacağımız tüm etkinlikler, sinema, tiyatro, halk dansları, eğlenceler ve konserlerde, başta yerel amatör genç sanatçılarımız olmak üzere, amatör ve profesyonel yerel sanatçılarımızdan ücreti mukabilinde istifade edeceğiz. Oyunculuklarıyla, notalarıyla, figürleriyle sesleriyle ve tarzlarıyla gözlerimize ve kulaklarımıza, muhabbetleriyle gönlümüze girmelerine imkân ve izin vermiş olacağız” açıklamasında bulundu.