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AK Parti Sungurlu Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Kalınsazlıoğlu istifa etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökhan Kalınsazlıoğlu, "2015 yılından beri gençlik kollarının çeşitli kademelerinde görev almış Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde yürümek benim için şeref olmuştur" dedi.

Kalınsazlıoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Görevimi bıraksam da gönlüm her zaman partimizin bir neferi olarak atacak. Bu süre zarfında kırdığım ya da üzdüğüm kişilerden özür diliyor, haklarınızı helal etmelerinizi rica ediyorum. Benim varsa ki haklarım helal olsun yeni görev alacak kardeşime başarılar dilerim. 2020 yılında bizlerle Gençlik Kolları Başkanlığı yapma fırsatı sunan Genel Başkanımız, liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Eyüp Kadir İnan'a, İl Gençlik Kolları Başkanım Sayın Muhammed Fatih Temur'a, İlçe Başkanımız Sayın Metin Özsarı'ya, tabi ki birbirinden kıymetli yol arkadaşlarım yönetim kurulu üyelerime geleceğimizin teminatı olan üniak teşkilatlarımıza, aynı şekilde lise teşkilatlarımıza gençlik kolları başkanlığım sürecinde yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum.

Özellikle gençlik kolları başkanlığı yaptığım süreç içerisinde ilçemize büyük yatırımlar kazandıran geçmiş dönem Milli Savunma Bakan Yardımcımız Sayın Muhsin Dere'ye ilçemiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabbim gücüne güç katsın. Saygılarımla. Herkesi en güzeline emanet ediyorum”