AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi 22 Aralık 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, ““Gençliğinle Çorum’a Yön Ver” diyerek çıktığımız bu kutlu yolda, AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi’ni 22 Aralık 2024 Pazar günü, saat: 12:00’de Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda değerli hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleştireceğiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize gençliğimizin azmi, inancı ve kararlılığıyla ulaşmak için sizleri bu coşkulu ve anlamlı günümüzde aramızda görmekten onur duyarız” dedi.