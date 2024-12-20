Bölgesel Amatör Ligde temsilcimiz Mimar Sinanspor’un grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Sinopspor’lu futbolcular verilen sözlerin yerine gelmemesi nedeni ile antrenmanlara çıkmama kararı aldılar.

Futbolcuların yaptığı açıklamada Kulüp Başkanının tek başına çözmekte zorlandığı bu sorun için ilin mülki amirleri desteğe davet edildi. Futbolcular açıklamasında şunları söylediler: ‘Sinopspor futbolcuları olarak ne yazık ki böyle bir açıklama yapmaktan dolayı öncelikle çok üzüntülü olduğumuzu belirtmek isteriz. Geldiğimiz bu noktada sezon başından itibaren verilen sözler tutulmadı. Bizler büyük özverilerle, tüm zorluklara rağmen elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu saatten sonra verilen sözler tutulana kadar idmanlara çıkmama kararı aldık. Sorumluluğu olan herkesin üstüne düşeni yapmaya davet ediyoruz. Başkanımız Emrah Altun’un sezon başından itibaren tek başına verdiği mücadeleyi görüyoruz. Bu nedenle tek bugüne kadar yalnız bırakıldığı için bütün mülki amirleri ve sivil toplum kurumlarını desteğe davet ediyoruz’.