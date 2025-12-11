Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde uzun yıllardır görev yapan Erdoğan Arslan ve Erol Çatal emekliye ayrıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenluva emekliye ayrılan iki personele teşekkür belgesi verdi.

İl Müdürü Mustafa Demirkıran, uzun yıllardır görev yapan Erdoğan Arslan’a ve Erol Çatal’a görev yaptıkları sürede verdikleri katkılardan ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve kendilerine emeklilik hayatlarında başarılar diledi.