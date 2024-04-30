Çorum Gençlikspor erkek masa tenisi takımı 3. ligi lider olarak tamamlayarak 2. lige yükselmeyi başardı.

26-28 Nisan tarihleri arasında Konya Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda yapılan 3. lig play-off maçlarında Antrenörler Mesut Kuşgöz, Derya Bilgili, Muammer Kaya ve Sedef Kugöz yönetimindeki Çorum Gençlikspor Habib İbrahim Zer, Ege Bolat, Umut Baha Dursun, Ali Said Akdoğan, Murat Becer ve Hüseyin Ekmekçi’den oluşan kadrosu ile Çorum Gençlikspor ligde oynadığı 22 maçın 21’ini kazanarak bir mağlubiyet aldı 43 puanla lider olarak 2. lige yükseldi.

Fenerbahçe B takımı ise 20 galibiyet iki mağlubiyet ile ikinci olarak 2 lige yükseldi.

Çorum Gençlikspor Masa Tenisi Antrenörü Mesut Kuşgöz bu büyük başarıda kendilerinden desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve Şube Müdürleri ile Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mustafa Özkadı, İl Müdürlüğü çalışmalarına ve tüm sponrcularına gönülden kutlayarak daha büyük başarılar için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.