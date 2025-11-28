Çorum Gençlikspor kulübünden Sungurlu GEM öğrencilerine malzeme. Çorum Spor Hizmetleri Müdürü ve Gençlikspor Başkanı Feyyaz Velidedeoğlu beraberinde Güreş İl Temsilcisi ve Gençlikspor kulübü yönetim kurulu üyesi Bülent Tuzcu ile birlikte Sungurlu Güreş Eğitim Merkezinde çalışma yapan sporcuları ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında ilçenin grekoromen stildeki başarılı antrenörü Çelebi Bayır’dan bilgi alan Velidedeoğlu ve İl Temsilcisi Tuzcu sporculara malzemelerini vererek başarılarının devamını dilediler.

Muhabir: Murat Karasu