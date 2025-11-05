MHP Çorum İl Başkanı M. İhsan Çıplak, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) genişleme sürecinde yaşanan gelişmelere ilişkin Çorum Valisi Ali Çalgan ve Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal’a açık çağrıda bulundu.

Çıplak, 2022 yılında temeli atılan savunma sanayi yatırımlarıyla birlikte hızla büyüyen Sungurlu OSB’nin üç yılda 5.000 dönümlük alanının tamamen dolduğunu belirtti. Sungurlu OSB’nin bugün itibarıyla yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Çıplak, ilçenin bu hızlı gelişime uyum sağlaması için Sungurlu Belediyesi tarafından son bir buçuk yılda yapılan yatırımların bu hedef doğrultusunda planlandığını vurguladı.

Haziran 2024’te Sungurlu Belediye Meclisi ve Aralık 2024’te Çorum İl Genel Meclisi’nin tüm partilerin oy birliğiyle aldığı kararlar doğrultusunda, Sungurlu Belediyesi’nin OSB’ye %20 oranında ortak olmasının kabul edildiğini hatırlatan Çıplak, belediyeyi temsilen yönetim kurulu üyelerinin de OSB’ye bildirildiğini söyledi.

Çıplak, Temmuz 2025’te Müteşebbis Heyet tarafından oluşturulan OSB yönetimi için hazırlanan Kuruluş Protokolü’nün Bakanlığa sunulduğunu, ancak iki buçuk ay geçmesine rağmen onaylanmadığını belirtti. 11 Eylül 2025 tarihli yazıyla Müteşebbis Heyetin protokol konusunda yeniden karar almasının istendiğini, ancak 03 Kasım 2025’te yapılan toplantıda protokol değişikliğinin uygun görülmediğini dile getirdi.

Bu karara Sungurlu’dan katılan AK Parti ve MHP İl Genel Meclisi üyeleri ile Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı tarafından muhalefet şerhi konduğunu söyleyen Çıplak, OSB’nin genişletilmesinin hem Sungurlu hem de Çorum açısından hayati önem taşıdığını ifade etti.

Çıplak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sungurlu’da tüm siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve özellikle Cumhur İttifakı bileşenleri bu ortak talebe destek verirken, Sayın Vali ve Sayın Kaymakamın olumsuz bir tavır sergilemesini anlamlandıramıyoruz. Eğer bu olumsuz tutum hukuki bir gerekçeye dayanıyorsa kamuoyuna açık ve net anlatılmalıdır. Eğer siyasi bir baskı söz konusuysa bunun da açıklığa kavuşturulması gerekir.”

Çıplak, Valilik ve Kaymakamlığa Sungurlu’da tüm STK’ların katılacağı açık bir toplantı yapılması çağrısında bulundu.

Çıplak, Sungurlu halkının “şeffaflık ve netlik” beklentisini vurgularken, ilçenin savunma sanayi ve üretim alanındaki büyüme hedeflerinin sürdürülebilmesi için OSB ile ilgili kararların gecikmeden çözüme kavuşması gerektiğini ifade etti.