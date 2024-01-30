MHP İl Teşkilatı dün Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM)’nde Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’nın misafiri oldu. Ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, “Parti politikalarımızdan sapmadan, Cumhur ittifakı ruhunu benimsemiş teşkilatımızla liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Bey’in emrindeyiz. Genel merkezimizin yerel seçimler için aldığı kararları harfiyen uygulayacağız” denildi.

Ziyarette Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, MHP İl Başkanı Başkan Mehmet İhsan Çıplak, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın ve Kamu-Sen’e bağlı sendikaların temsilcileri, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik ve İlçelerin Ocak Başkanları TÜRKAV İl Başkanı İsmail Deli, MHP İlçe ve Belde Belediye Başkan Adayları hazır bulundu.

Ziyaretle ilgili MHP’den yapılan açıklamada, “İl Yönetimimiz, Merkez İlçe, İlçe Yönetimlerimiz, İl Ülkü Ocakları Başkanlığımız, İlçe Ocak Başkanlıklarımız, KAÇEP Birimimiz, sendikalarımız ve sivil toplum örgütlerimizle bir olduğumuzu, tek ses olduğumuzu, partimizin her daim emrinde olduğumuzu vurgulamaktayız. Parti politikalarımızdan sapmadan, Cumhur ittifakı ruhunu benimsemiş teşkilatımızla liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Bey’in emrindeyiz. Genel merkezimizin yerel seçimler için aldığı kararları harfiyen uygulayacağız. Genel merkezin politikalarını ve stratejilerini takip ederek, yerel seçimlerde parti içinde birlik ve disiplini sağlayarak, başarılı bir seçim kampanyası yürütme konusunda kararlıyız. Bugün burada olduğu gibi bundan sonrada partimizin ve liderimizin emrinde olacağız. Allah’ın izniyle Çorum’a Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı mührünü vuracağız” ifadelerine yer verildi.